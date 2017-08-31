Составлен хит-парад видов мошенничества у банкоматов



Аналитик интернет-ресурса Banki.ru Анна Дубровская рассказала о самых распространённых методах мошенничества с банкоматами. Слова обозревателя передаёт портал VC.RU.

Среди механических видов мошенничества эксперты выделяют установку так называемого скиммера и специальной накладки на PIN-пад банкомата. Скиммер позволяет считывать информацию с магнитной полосы карты для создания дубликата. С помощью накладки мошенники узнают PIN-код жертвы. Иногда мошенники заменяют PIN-пад мини-камерой, которую устанавливают над местом ввода пароля. Обнаружить такое устройство, закамуфлированное под детали самого банкомата, непрофессионалу крайне сложно. Впрочем, даже не имея этих технических средств, мошенники могут удержать карту клиента в картоприёмнике при помощи изоленты или двустороннего скотча. В момент, пока жертва обращается к сотруднику банка за помощью, мошенники успевают вытащить карту с помощью специального приспособления.



Один из продвинутых способов захвата карты — так называемый траппинг, или «ливанская петля». Злоумышленники используют для удержания пластика в прорези кусок фотоплёнки. Материал надрезают таким образом, чтобы «ухватить» карту при введении в прорезь и сделать её толще. Такие действия не позволяют карте выйти наружу. После проведения операции мошенники обычно подходят к жертве и говорят что-то вроде «Этот банкомат неисправен, у меня сегодня тоже зажал карту. Попробуйте ввести снова PIN-код — мне помогло». После того, как предложенный метод не срабатывает, ничего не подозревающая жертва мошенника уходит искать помощи к специалистам банка, а в этом время преступник вытаскивает карту с помощью зацепы. Для того чтобы обезопасить себя от подобных форм мошенничества, Дубровская советует не снимать деньги в банкоматах, расположенных в людных местах, не вводить карту в подозрительные банкоматы, завести отдельную карту для снятия наличных, использовать карту с магнитной полосой и чипом.



Мошенники часто используют вирус-троян, который попадает в банкомат изнутри. Для того чтобы получить доступ к банкоматам, злоумышленники подкупают одного из сотрудников кредитной организации или под видом сервис-инженеров вскрывают банкоматы и внедряют вирус через USB-порты. От подобных видов мошенничества может обезопасить антивирус последней версии, установленный администрацией банка.



Часто мошенники снимают средства с дубликатов карт при помощи третьих лиц. Как указывает обозреватель, делать это не просто неэтично, но и незаконно. Человек, участвующему в обналичивании денег, грозит уголовная стать за соучастие в преступлении. Дубровская подчёркивает, что в банка ни в коем случае нельзя помогать людей, которые просят «ввести PIN-код» или «помочь разобраться с непонятным устройством». Кем бы ни был обратившийся, пожилая женщина или несовершеннолетний, он может оказаться участником преступной группы. Для борьбы с этими видами мошенничества в ближайшем будущем банки планируют внедрить распознавание клиентов по лицу. В случае же, если на вас напали в зоне банкоматов, журналистка советует намеренно «растеряться» и потянуть время, пока карта вставлена в банкомат. Тогда устройство захватит пластик, и вытащить его из аппарата не сможете ни вы, ни мошенники. Всего в России установлено более 200 тысяч банкоматов. В России выпущено более 250 миллионов карт.

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