По ее данным, на Citgo приходится примерно 5% нефтеперерабатывающих мощностей в США. В Конгрессе давно выражали обеспокоенность возможностью того, что контрольный пакет этого оператора достанется " Роснефти" , отмечает издание. Оно запросило комментарии у посольства РФ в Вашингтоне, " Роснефти" , PDVSA и Citgo, но ответа пока не получила.



Как утверждало ранее агентство Reuters , " Роснефть" и PDVSA ведут переговоры об обмене своих залоговых прав на акции американского нефтеперерабатывающего оператора Citgo (дочерней структуры PDVSA) на доли в нефтяных месторождениях и соглашение о поставке топлива. Ранее " Роснефть" получила от PDVSA в залог 49,9% акции Citgo по контрактам предоплаты. Акции выступают обеспечением в рамках финансирования, привлеченного PDVSA у структур " Роснефти".