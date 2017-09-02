Арктическую госпрограмму собираются продлить до 2025 года

Действие государственной программы " Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" может быть продлено до 2025 года. Об этом сообщил на заседании правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев.



Напомним, программа действует с 2015 года и рассчитана до 2020-го. Новая редакция, как отметил глава правительства, будет сосредоточена на трех основных направлениях работы. Первое связано с формированием в арктических регионах точек экономического роста. Второе содержит проработку развития Северного морского пути и инфраструктуры для мореплавания в акватории. Третье направление — освоение континентального шельфа с помощью современной техники и технологий.





— В обновленной версии должны быть актуализированы основные задачи, определены дополнительные источники финансирования, объемы средств федерального бюджета, — сказал Дмитрий Медведев

По его словам, программа получит финансирование. На второй этап предусмотрено выделение из федерального бюджета порядка 12 миллиардов рублей, на третий (2021-2025 годы), при условии дополнительного ресурсного обеспечения, планируется почти 150 миллиардов.



Справка " РГ"



2 мая 2014 года вступил в силу Указ президента РФ, определяющий границы сухопутных территорий Арктической зоны России. Из дальневосточных регионов в нее вошли пять улусов (районов) Республики Саха (Якутия) и территории Чукотского автономного округа.