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Минобороны подало крупный иск к "Сухому"
Фото: Компания "Сухой"
Министерство обороны России подало в суд на «Авиационную холдинговую компанию «Сухой». Ведомство требует с предприятия 5,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы Арбитражного суда столицы.
На момент написания новости другие детали дела не разглашались. «Сухой» работает над истребителем пятого поколения, выпускает самолёты Су-34 и Су-35.
31 августа Арбитражный суд города Москвы отклонил иск «Аэрофлота» к производителю самолетов Sukhoi SuperJet компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). В иске авиакомпания требовала 576 миллионов рублей.
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