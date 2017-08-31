Forbes назвал 100 самых влиятельных россиян столетия

Список, места в котором не ранжируются, опубликован в четверг, 31 августа, в сентябрьском номере журнала и на сайте.



Кандидатуры для списка были сформированы по пяти направлениям: экономика и бизнес, наука, политика, общество, культура и искусство. Они отбирались на основе голосования экспертов. При этом учитывались международное признание номинантов, количество людей, жизнь которых изменилась благодаря их влиянию, а также денежная составляющая.



По версии читателей журнала, самый влиятельный россиянин за последние 100 лет — первый космонавт планеты Юрий Гагарин (52,2 процента). Второе место голосовавшие отдали советскому лидеру Иосифу Сталину — 44,6 процента голосов. Нынешний президент России Владимир Путин занял третье место с 43,6 процента.



