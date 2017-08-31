У рубля проснулся аппетит к риску

— Сегодня рубль имеет шанс несколько укрепиться к доллару и евро, отыгрывая позитивные тенденции вчерашнего вечера. При этом у национальной валюты, похоже, проснулся некоторый аппетит к риску. Сначала, конечно, он появился у инвесторов, что выражается в подъеме мировых фондовых рынков, в том числе российского, а также большинства валют рынков развивающихся стран. При этом отсутствие стабильности нефтяных цен пока аппетиту к риску помешать не может.



Стоит признать, что рубль, в принципе, довольно рисковая валюта, и аппетит к риску — не свершившийся факт, но действительно очевидная и просматриваемая тенденция.



Однако стоит заметить, что мировой инвестор сейчас ведет себя неуверенно — в его поведении нет никакого постоянства. И его аппетит, направленный в сторону рубля, может очень быстро измениться.



Сейчас все возвращаются из отпусков, растет активность на рынках. Поэтому вполне стоит ожидать волатильности в валютном сегменте.



В долгосрочной перспективе это говорит о том, что вряд ли рубль серьезно укрепится. Но с другой стороны можно говорить о том, что серьезного обвала курса тоже все-таки не будет.



Вчера рубль вел себя по-разному. Если утром национальная валюта слабела к доллару и укреплялась к евро, то вечером тенденция сменилась — на фоне позитивных внутренних и внешних новостей рубль смог довольно серьезно улучшить курсовые позиции по отношению к основным мировым валютам.