Как изменится курс рубля до конца года

Если о динамике курса рубля к доллару и евро в сентябре еще можно поспорить, то к концу года, как показывает практика, российская валюта, скорее всего, подешевеет. В моменты ослабления рубля многие задаются вопросом о сохранности своих сбережений и начинают подыскивать варианты удачного размещения свободных денег. Как считают опрошенные " Российской газетой" аналитики, можно обратить внимание и на " экзотические" варианты инвестирования. Но для непрофессиональных инвесторов больше подходят все же консервативные инструменты.



Примерно со второй половины августа рубль пусть и локально, но все же укреплялся к доллару и евро. Курс российской валюты так или иначе пребывал возле отметки в 60 рублей за " американца" и 70 рублей за " европейца". К укреплению рубля были причастны и рост цен на нефть, и высокий налоговый период (рубль в такое время становится более востребованным), и точечное снижение геополитической напряженности. Кроме того, пока не потеряли актуальности и " горячие" вложения зарубежных инвесторов в рублевые активы — прибыль по ним пока достаточно высока. Поток таких вложений также повышает курс рубля.





По мнению замдиректора аналитического департамента " Альпари" Анны Кокоревой , в сентябре поддержку рублю продолжат оказывать стабильные нефтяные цены и очередной виток налоговых выплат. Второй фактор будет больше актуален в конце месяца — пик налоговых выплат придется на двадцатые числа сентября. Сдержать рост российской валюты может возможное решение Банка России понизить ключевую ставку на сентябрьском заседании. Такой шаг как раз уменьшит доходность рублевых активов для зарубежных инвесторов. " Однако он ожидаем и вряд ли сильно будет препятствовать росту рубля" , — говорит аналитик. В итоге, по мнению Кокоревой, рубль в сентябре способен укрепиться и до 55 рублей за доллар, к евро — до 68 рублей.

Возможно, будет быстро укрепляться и канадский доллар — за счет повышения процентных ставок Банком Канады





Впрочем, если некое укрепление рубля в сентябре и состоится, то долгосрочного продолжения оно не получит. Традиционно рубль имеет тенденцию к укреплению в первой половине года и сдает позиции во втором полугодии, достигая минимальных значений в декабре или начале января, напоминает инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков . 2017 год в этом плане исключением не станет, полагает он. По мнению Коробкова, в декабре доллар будет стоить 65-67 рублей, евро — 74-76 рублей.

Таким образом, если такой прогноз сбудется, то традиционные евро и доллар выглядят неплохим инструментом для инвестирования. Впрочем, вложения в более " экзотичные" для россиян валюты тоже имеют право на существование. По мнению шеф-аналитика ГК TeleTrade Петра Пушкарева, возможно, будет быстро укрепляться и канадский доллар — последний месяц он активно рос и к доллару, и к евро за счет политики Банка Канады по повышению процентных ставок. По словам Пушкарева, не стоит полагаться на рост или падение какой-либо валюты на долгий срок: гораздо проще предсказать динамику на две-три недели, чем на несколько месяцев.



Но для подобных способов инвестирования необходимо иметь профессиональные навыки либо консультироваться со специалистами. По мнению Кокоревой, для непрофессиональных инвесторов актуальнее размещение свободных денег на банковских депозитах (даже несмотря на снижение доходности по ним). Однако низкие проценты балансируются отсутствием риска, если банковский вклад меньше 1,4 миллиона рублей, а банк входит в систему страхования вкладов.

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