Бинбанк выпустит 22 тыс. банковских карт для школьников по программе финграмотности

Бинбанк выпустит 22 тыс. банковских карточек «Юниор» для школьников в грядущем учебном году. Именные карты в рамках проекта по повышению финансовой грамотности получат учащиеся школ во Владивостоке, Красноярске, Минусинске и Ростове-на-Дону. Вместе с «Юниорами» свои карточки получат 17 тыс. родителей школьников. Об этом говорится в пресс-релизе финансовой организации.

Всего в рамках программы выпуска детских карт, которая стартовала в 2012 году, было выпущено более 120 тыс. карт. К настоящему времени «Юниоры» внедрены в нескольких сотнях российских школ.

Цель карт «Юниор», как говорят в банке, — повышение финансовой грамотности среди школьников. Учащиеся получают полноценные именные карточки с возможностью оплаты товаров и услуг. Также по карте начисляется процент на остаток средств. «С помощью банковской карты дети на практике знакомятся с современным банковским сервисом», — говорят в пресс-службе Бинбанка.

Единственное отличие карточки от «взрослых» продуктов — контроль со стороны родителей, которые получают смс-уведомления о стоимости и цели трат, могут следить за балансом через интернет-банк и устанавливать различные ограничения, например, по сумме и категориям товаров.