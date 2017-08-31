Все больше россиян отказываются от ипотеки

Все больше людей приобретают недвижимость со стопроцентной оплатой. Причина — в недоверии к банкам. Об этом сообщает девелоперская компания Urban group. По данным аналитиков, с 21 по 30 августа доля клиентов, покупающих квартиры за наличные, выросла на 9%. Основным фактором называют распространение компанией «Альфа Капитал» информации о проблемах у четырех крупных банков. Подобное объяснение считает логичным руководитель группы Банковских исследований Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Михаил Мамонов

Михаил Мамонов руководитель группы Банковских исследований Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования «Все истории, связанные с дырами в капитале, обычно сопровождались какими-то новостями о том, что часть вкладчиков, у кого вклады превышали размер страхового покрытия, то есть 1,4 млн рублей, оставались как бы не удел. У человека лежало 10 млн, 20. Известен пример с Гариком Сукачевым , у которого 150 млн рублей прогорели в банке. Понятно, что такие люди за своими средствами следят особо. И вот вся эта нервозность, которая появилась еще во время «Югры», последние летние месяцы. Потом новости проходили о том, что из «Открытия» в июне, и в июле, и в августе были масштабные оттоки средств. Конечно, такие богатые держатели вкладов думали, что можно делать, то есть это логично, что они выводили эти средства. А, если у тебя, условно говоря, 50 млн рублей, то по 1,4 млн идти, получается, штук нужно 30 банков обойти, ну, это просто делать никто не будет. Поэтому это абсолютно выглядит логичным, что такие богатые держатели вкладов просто меняли форму сбережений — из вкладов в недвижимость».

Александр Пыпин. Спрос на недвижимость за наличные в последнее время вырос, но новой волны уже не будет, говорит ведущий аналитик ЦИАН

Александр Пыпин ведущий аналитик ЦИАН «Кто-то решил, что риски слишком большие, соответственно, необходимо деньги спасать. Спасать их как? Если ты испугался вкладывать в банки, значит, у тебя другой вариант — вкладывать в недвижимость. Сейчас уже волна эта прошла, всем стало понятно, что произойдет. Центральный банк свое слово сказал окончательное, и все поняли, что деньги не пропадут. А те, кто уже деньги сняли и начали что-то искать, уже забронировали квартиру, уже внесли какую-то предоплату, они, скорей всего, действительно, свои сделки завершат. Застройщики — это уже не те люди, которые бегут из банков, а те люди, которые уже убежали из банков раньше и сейчас завершают свои сделки. Новой волны уже не будет, а вот та волна, которая была, действительно, она там еще в течение нескольких недель будет».

По данным портала IRN.RU, в целом тренд на снижение стоимости жилья пока сохраняется, хотя в августе московские новостройки немного подорожали.