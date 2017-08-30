Forbes назвал богатейшую семью в России



Российский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей, первую строчку в котором в третий раз заняла семья Гуцериевых с совокупным состоянием в 9,91 миллиарда долларов.

" Forbes составляет рейтинг самых успешных предпринимательских династий уже четвертый год. Совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на 2 миллиарда долларов — до 27 миллиарда долларов" , — говорится в сообщении.





Как отмечается, в группе " Сафмар" семьи Гуцериевых появилось два новых партнера: сын основателя группы Михаила Гуцериева Саид (его состояние журнал оценил в 770 миллионов долларов) и племянник Билан Ужахов (его состояние оценивается в 40 миллионов долларов).

Поясняется, что они получили по 10% акций компаний, которые владеют долями " Сафмар" в новых активах группы — " М. Видео" и " Эльдорадо". " С сыном Гуцериев поделился и своей долей в нефтяных активах" , — сообщает журнал.



Второе место в рейтинге сохранила семья Ротенбергов, совокупное состояние которой издание оценило в 4,2 миллиарда долларов. По данным издания, своим состоянием семья обязана подрядам " Газпрома" и другим госзаказам.





Третье место заняли братья Ананьевы, председатели совета директоров Промсвязьбанка , по данным журнала, их совокупный доход составил 2,7 миллиарда долларов.

На четвертом месте — сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, совладельцы ТАИФ Айрат и Радик Шаймиевы. Их состояние оценивается в 2,215 миллиарда долларов.



При составлении рейтинга журнал учитывал стоимость принадлежащих семье активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и так далее. В список включены только те семьи, которые заработали основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащими.