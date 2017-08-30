Нетипичное явление: банки подняли ставки

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам за вторую декаду августа выросла до 7,54%. Учитывая, что Банк России последовательно снижает ключевую ставку , тем самым подталкивая и банки к уменьшению ставки по вкладам, это нетипичное явление. Эксперты объясняют его сезонными акциями и прогнозируют дальнейшее снижение ставок по вкладам. Выгодные предложения сейчас стоит искать на короткие сроки, советуют банкиры.

Банк России зафиксировал нетипичное явление на рынке депозитов. Во второй декаде августа ставки по вкладам немного выросли. Данные Центробанка основаны на мониторинге максимальных ставок по вкладам в российских рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.

Согласно информации ЦБ, во второй декаде августа ставка по вкладам выросла в этих кредитных организациях на 0,11 п.п. — с 7,43 до 7,54%.

ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк. Показатель ЦБ служит ориентиром для рынка: регулятор не рекомендует банкам привлекать вклады по ставке на 3,5 п.п. выше средней максимальной. Банки, превышающие этот уровень, становятся объектом специального внимания ЦБ. В десятку банков, сайты которых просматриваются на предмет соответствия, входят Сбербанк Альфа-банк , банк « ФК «Открытие»

Учитывая, что Центробанк в последнее время активно снижает ключевую ставку денежного рынка и ни разу ее не поднимал с начала года (ставка уже дошла до 9%), ставки по вкладам и кредитам должны были также снижаться.

Следующее заседание совета директоров Центробанка состоится 15 сентября, и эксперты считают, что, скорее всего, на нем регулятор примет решение по уменьшению ставки. В своем пресс-релизе ЦБ обещал, что будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза. При этом Минэкономразвития ожидает замедления годовой инфляции в России в августе до 3,3–3,6% с 3,9% в июле. Это даст ЦБ маневр для снижения ключевой ставки.

Однако вопреки устоявшемуся тренду Центробанк зафиксировал в августе аномальный рост ставки по вкладам. В последний раз такую же аномалию Банк России наблюдал весной. Так, во вторую декаду апреля средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам выросла до 7,94%, тогда как этот показатель в первую декаду апреля был 7,798%.

По мнению экспертов, ничем другим, кроме как разовыми акциями российских банков, объяснить это невозможно.

«Объем ликвидности, уже накопленной в банковском секторе, в целом обеспечивает розничные кредитные операции. Последнее повышение, вероятно, связано с тем, что отдельные участники корректируют свои действия в сфере управления пассивами», — предполагает эксперт.

При этом, скорее всего, в аномалиях на рынке вкладом как в апреле, так и в августе «виноват» Сбербанк.

Весной он запустил депозит, приуроченный к 9 мая. А с 18 июля по 18 августа в госбанке также можно было открыть промовклад с повышенной ставкой. Таким образом, в обоих случаях аномалия объяснялась сезонными акциями крупнейшего госбанка — весенней и летней.

Увеличение ставки в августе составило всего 0,11 п.п. и не может служить признаком изменения тенденции, наблюдаемой с начала этого года, отмечает Дужинский. По его словам, если в начале этого года ставки по вкладам на рынке находились в пределах 6,7–8% годовых, то сейчас они снизились до 6,1–7,3% годовых.

В обозримой перспективе ситуация на рынке вкладов не изменится и ставки будут продолжать плавно снижаться, уверен Дужинский.

Антон Суворкин. «Банкам сейчас не нужна дополнительная рублевая ликвидность, они имеют достаточно дешевого фондирования, и, наоборот, стараются ограничивать ее приток. Поскольку отказать в принятии депозита банк не может, он делает условия по вкладу непривлекательными», — соглашается директор департамента развития розничного бизнеса Росевробанка

Учитывая, что глобального роста ставок по вкладам в рублях в ближайшее время не предвидится, эксперты советуют россиянам искать выгодные предложения. В следующий раз сезонные акции у банков будут ближе к новому году, хотя некоторые кредитные организации могут предложить осенние спецпредложения.

Если же деньги нужно положить в ближайшее время, то эксперты советуют выбирать среднесрочные и краткосрочные депозиты.