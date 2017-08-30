«Ведомости» рассказали о предложениях Минэкономики по повышению производительности труда

Минэкономики России подготовило план по повышению производительности труда, который может стать частью предвыборной программы президента Владимира Путина . С документом, который будет обсуждаться в среду на президиуме президентского совета по приоритетным проектам, ознакомились «Ведомости» . Отмечается, что достоверность данных подтвердил представитель ведомства.

По словам чиновников, участвующих в обсуждении плана, вопрос увеличения производительности труда уже было в майских указах президента, но достичь необходимых результатов не удалось и темпы ее роста постоянно падали. Министерство рассчитывает, что повышение производительности при оптимистичном сценарии добавит от 0,15 п. п. в рост ВВП в 2018 году до 1 п. п. в 2021 году.

При этом по данным газеты, необходимые для реализации программы законы должны быть приняты к 15 марта 2018 года. Сам же пакет мер состоит из двух частей: первая направлена на улучшение условий для всего бизнеса, вторая — для пилотных проектов, в которых участвуют отобранные компании. Первого планируется добиться за счет создания федерального центра компетенций (к октябрю 2017 года), снижения административных барьеров и стимулирования производительности. Пилотным проектам же государство поможет финансово. Также среди стимулов пакет налоговых мер, например расширение оснований для получения инвестиционного налогового кредита и снижение ставки по нему. Модернизацию предлагается поддержать и льготным лизингом и займами под 1% через Фонд развития промышленности (ФРП).

«В этом году Минэкономразвития видит шесть потенциальных участников программы среди регионов, в следующем — еще 10. Отбирали исходя из потенциала повышения производительности в обрабатывающей промышленности, доли занятых в ней», — поясняет издание. Для трудоустройства уволенных сотрудников ведомство предлагает модернизировать институты занятости и предоставить ряд налоговых льгот самозанятым. Согласно информации «Ведомостей», пилотными регионами в 2017 году могут стать Самарская, Тульская, Тюменская области, Пермский край, республики Башкортостан и Татарстан.