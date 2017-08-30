Эксперты прогнозируют рекордное снижение цен на хлеб

Эксперты прогнозируют существенное снижение цен на хлеб в связи с очередным рекордом по сбору зерновых в России. Об этом сообщили опрошенные " Известиями" экономисты.

Дефляция впервые в истории может превысить 0,3 процента, поскольку в 2017 году будет собрано на 9 миллионов зерна больше, чем в предыдущий не менее урожайный год.

По мнению специалистов, хороший урожай оказывает краткосрочное влияние на инфляцию и темпы роста цен перестают снижаться, что позволит Банку России не прибегать к дополнительным специальным мерам регулирования.

По данным Минсельхоза на август-месяц, намолочено около 90,5 миллионов тонн зерна, а средняя урожайность при этом значительно выросла и достигла порядка 20 процентов к показателям прошлого года.