На Украине «Русал» обвинили в уничтожении алюминиевого комбината

«Во время досудебного следствия сотрудники спецслужбы установили, что единственный на Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла», — указано в сообщении. Для этого в в 2006-2008 годах «была сформирована организованную группу из представителей российской компании „Русал“, бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан», — добавили в СБУ.

Среди девяти обвиняемых оказались представители «Русала», бывшее руководство комбината, а также украинские бизнесмены и ряд иностранных граждан. «Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода — под личным обязательством, среди подозреваемых — трое граждан России», — уточняют в СБУ.