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На Украине «Русал» обвинили в уничтожении алюминиевого комбината
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения представителям российскому алюминиевому холдингу «Русал» в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (ЗАЛК) в интересах «конкурентов из России». Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.
«Во время досудебного следствия сотрудники спецслужбы установили, что единственный на Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла», — указано в сообщении. Для этого в в 2006-2008 годах «была сформирована организованную группу из представителей российской компании „Русал“, бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан», — добавили в СБУ.
Среди девяти обвиняемых оказались представители «Русала», бывшее руководство комбината, а также украинские бизнесмены и ряд иностранных граждан. «Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода — под личным обязательством, среди подозреваемых — трое граждан России», — уточняют в СБУ.
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