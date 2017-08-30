Рубль побьет годовой рекорд падения из-за отопительного сезона

— Закончившийся сезон корпоративной отчетности остановил ползущий рост американских фондовых индексов на новых исторических максимумах. И переключил фокус инвесторов с акций и облигаций на политические баталии и как следствие на валютный рынок.



Тот же в свою очередь на фоне внутренних и внешних противоречий в США не оказал своей милости американскому доллару. И дал фору европейской валюте и валютам развивающихся стран, уронив индекс доллара до нового минимума этого года — до уровней первого квартала 2015 года.





Мы уже с начала года неоднократно утверждали, что в рамках наших ожиданий от уровней в 1,05 — 1,07 кросс-курса " евро/доллар" мы увидим укрепление европейской валюты по отношению к доллару США. В текущих условиях мы не удивимся движению в паре " евро/доллар" до отметок в 1,235-1,255 евро за один доллар США в рамках до конца сентября, а точнее до заседания ФРС США



На фоне тотального разочарования, продолжающейся и растущей неопределенности в отношении перспектив деятельности администрации президента США Дональда Трампа , многие инвесторы в Соединенных Штатах перекладывают свои активы в защитные финансовые инструменты и усиливают свою игру против доллара США, тем самым подогревая рост единой европейской валюты по отношению к доллару.

Кроме того, на этом фоне усиливаются позиции британского фунта, и как это ни странно российского рубля, правда, в большинстве своем за счет падения доллара США. По отношению к единой европейской валюте российский рубль пока сдает свои позиции. И в обозримом будущем мы рассчитываем увидеть рост " евро" до уровней в 72 рубля. Более того, меня не удивит тот факт, что эти цифры мы можем увидеть уже на этой недели. Дальнейшее укрепление единой европейской валюты может, на наш взгляд, продолжиться как минимум до седьмого сентября 2017 года, а возможно и вплоть до окончания выборов в Германии.



На этом фоне мы не удивимся уровням в 72 (72,5)-75 рублей за евро. И при этом курс рубля к американскому доллару может остаться на уже сложившихся торговых уровнях, а точнее в широком торговом диапазоне с уровнями 61 рубль в верхней границе торгового канала. И с возможными уровнями в 58-56,5 рубля в нижней его части.



Основными факторами влияния на курс национальной валюты РФ на данный момент остаются все те же экономические и геополитические сигналы: цены на " черное золото" и усиливающееся влияние внешнеполитического курса нашей страны на мировой арене. Самое увлекательное на данный момент, на мой взгляд, в том, что внешнеполитические успехи нашей страны оказывают в некоторые моменты большее влияние на курс национальной валюты, чем экономические факторы.





С учетом ожиданий участников финансового рынка РФ о смягчении монетарной политики со стороны нашего Центрального банка на грядущем в середине сентября заседании, существенного укрепления курса рубля на валютном рынке по отношению к доллару США мы пока не ожидаем.

Но рекомендуем присмотреться к устойчивости курса национальной валюты к внешним вызовам на фоне ценовых отметок выше 50 долларов за баррель. Здесь интригу добавляют практически все — от " сланцевиков" до ОПЕК+. Но не стоит забывать, что в скором времени на большинстве НПЗ в мире наступит сезонный период профилактической подготовки к отопительному сезону. А в этот промежуток времени, который, как правило, приходится на конец сентября начало ноября в зависимости от региона, мы не исключаем нисходящей динамики на товарно-сырьевом рынке.



В таком случае мы не исключаем и коррекции на рынке сырой нефти до отметок в 47,74 доллара по сорту марки Brent и возможного ослабления национальной валюты до уровней в 63,75 рубля за американский доллар и 75 рублей за евро.



Последний раз курс доллара, по данным Банка России, приближался к 64 рублям в декабре 2016 года, а за евро давали 75 рублей последний раз в мае 2016 года.