У рубля появится шанс на два дня роста в середине недели

Борис Белкин, финансовый аналитик:

— Сегодня на курс рубля, скорее всего, повлияет нефтяная статистика из США и поэтому у нацвалюты есть шансы немного подрасти. Впрочем, на этом его " везение" может и закончиться.





К середине недели рынок будет находиться под влиянием статистики по рынку энергоносителей от Американского института нефти и Минэнерго США. Ожидается, что она подтолкнет рынок нефти вверх уже во вторник-среду и вместе с черным золотом рубль имеет шансы на рост.

Но не исключено, что он ограничится двумя днями посередине недели. Период летнего повышенного спроса на нефть постепенно заканчивается, следовательно, ей вряд ли удастся достичь психологической отметки в 55 долларов за баррель по сорту Brent. И рубль не будет иметь серьезной поддержки, тем более, что налоговый период уже закончился. Впрочем, оказаться в районе 59,5-60 рублей за единицу американской валюты ему тоже вряд ли " светит" — ослабление если и будет, то небольшим.



Вчера рубль вел себя по-разному по отношению к доллару и евро в рамках утренних торгов. Однако к вечеру национальная валюта растеряла все преимущество дня на фоне слабеющей из-за последствий урагана в Мексиканском заливе нефти.



Официальный курс доллара на сегодня, 29 августа, составляет 58 рублей 55 копеек (ослабление на 65 копеек). За один евро дают 69 рублей 85 копейки (укрепление на 15 копеек).