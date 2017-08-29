Будущие пенсионеры задумались о потерях



Ставка негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на повышение лояльности действующих клиентов приносит ощутимые дивиденды владельцам фондов. Как следует из отчетности по международным стандартам финансовой группы «Будущее» (основной бенефициар Борис Минц ), по итогам полугодия оттоки накоплений в другие фонды сократились почти вчетверо, в немалой степени обеспечив и рост чистой прибыли группы. Впрочем, с учетом увлечения группы вложениями в акции говорить, насколько высоким будет доход по итогам года, пока рано.

Промежуточные финансовые результаты по итогам полугодия по МСФО финансовая группа (ФГ) «Будущее» (совокупные активы 389 млрд руб., в состав ФГ входят три НПФ) раскрыла вчера на своем сайте. Как следует из отчетности, чистая прибыль группы составила 4,7 млрд руб. (2,7 млрд руб. годом ранее). При этом результаты от финансовой деятельности группы, согласно отчетности, выглядят неровно: так, ее процентные доходы сократились на 14%, до 7,7 млрд руб., обесценение инвестиций дало 567 млн руб. убытка против 1,2 млрд руб. прибыли в прошлом году, зато прибыль от переоценки активов составила 2,5 млрд против 2,8 млрд руб. убытка годом ранее.





Убыток от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, в группе объясняют отрицательной переоценкой бумаг банка «Пересвет» (в первом полугодии 2017 года) и Внешпромбанка (в первом полугодии 2016 года), снижение процентных доходов — изменением процентных ставок по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убытки (с 10,11% до 9,11%), и депозитам в банках (с 10,48% до 6,67%).



При этом оттоки накоплений (по итогам переходной кампании клиентов фонды ФГ перечисляют их в другие НПФ или ПФР ) сократились вчетверо — до 6,9 млрд против 24,4 млрд руб. годом ранее. По словам гендиректора ФГ «Будущее» Марины Рудневой, была проведена активная работа по информированию клиентов о деятельности фондов, «о потенциальной потере инвестдохода при досрочных (чаще одного раза в пять лет. — «Ъ» ) переходах», тем более что потеря может составлять «несколько десятков тысяч рублей в год». Это способствовало тому, что граждане стали «более внимательно подходить к вопросу о переводе пенсионных накоплений».

Хотя группа по итогам полугодия зафиксировала рост чистой прибыли, отдельные показатели вызывают вопросы экспертов. Так, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин отмечает, что ФГ «Будущее» — единственный из крупных игроков, кто при расчете активов учитывает столь существенный гудвилл (43,8 млрд руб.) С начала года серьезно вырос и объем средств на брокерских счетах — сейчас он составляет 26,4 млрд против 448 млн руб. на начало года. В ФГ поясняют, что с начала года группа стала активнее использовать инструменты биржевого репо, так как такие сделки «позволяют фонду более эффективно и безопасно управлять пенсионными накоплениями через покупку ценных бумаг на бирже». Впрочем, как указывает господин Ногин, судить об эффективности подобной стратегии сложно: ни эмитенты, ни уровень доходности таких вложений в отчетности не раскрыты.



Результаты ФГ «Будущее» и входящих в нее НПФ по итогам года, когда будут начисляться доходы на счета клиентов, прогнозировать пока также затруднительно. Тем более что около трети всех финансовых активов группы инвестировано в акции — «потенциально высокодоходные, но и высокорисковые вложения», отмечает господин Ногин.

