Россиян лишат импортной парфюмерии

В России задумались об отказе от импортного сырья для парфюмерии

Минпромторг изучит возможность импортозамещения парфюмерии и косметики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания, прошедшего в департаменте химико-технологического и лесопромышленного комплекса министерства.

Участники рынка рассказали газете, что сейчас даже произведенные в России кремы и духи на 90 процентов состоят из импортных ингредиентов. Кроме того, на сто процентов импортируются УФ-фильтры, консерванты, пигменты, красители, отдушки, некоторые функциональные ингредиенты и тропические масла.

Минпромторг обсудит с отечественными компаниями возможность производства сырья и его использования. После получения необходимой информации ведомство решит, возможно ли импортозамещение в этой сфере.

В частности, Минпромторг подберет фабрики, которые могли бы производить необходимое сырье для российских и иностранных брендов парфюмерии и косметики.

Председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяна Пучкова заявила «Известиям», что у некоторых компаний нет средств для запуска производства косметического сырья. «После распада СССР оказалась разорена мощная база по производству эфирных масел в Крыму и Краснодарском крае. < …> В наших лабораториях до сих пор лежат „в заначке“ многие интересные разработки, но, к сожалению, у компаний нет опыта и финансовых возможностей», — пояснила она.

Пучкова также отметила, что производители «не могут найти обычные глицерин и мочевину должного уровня», в частности, из-за отсутствия технологий и поддержки науки. Она добавила, что затраты на сырье составляют около 30 процентов себестоимости косметической продукции. По ее мнению, на первом этапе российское сырье может оказаться дороже импортных аналогов.