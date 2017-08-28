Российская экономика резко затормозила

Наталья Орлова.

Российская экономика резко замедлила рост в июле. Больше всего это проявилось в обрабатывающей промышленности. Как сообщило Минэкономразвития в своем обзоре «картина экономики», темпы роста ВВП в июле составили полтора процента. При этом месяцем ранее было почти 3%, то есть рост замедлился в два раза. Ухудшение динамики наиболее выражено в обрабатывающей промышленности, говорится в документе. Год к году — минус восемь десятых процента, месяц к месяцу — минус 2,9%. В МЭР считают одной из причин спада — отложенный эффект укрепления рубля, а на днях в ЦБ предупредили, что российская экономика может замедлиться. Регулятор считает, что предыдущий рывок экономики, когда во втором квартале ВВП вырос на 2,5%, был разовым. Неудивительно, что рост замедлился, объясняет главный экономист «Альфа-банка»

Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-Банка»

«Из-за холодной погоды произошел всплеск потребления, которого в прошлом году не было. Это одна из причин, почему у нас во втором квартале был такой быстрый рост, потому что там не только вопросы июня, но и в целом за второй квартал у нас, по данным Росстата, 2,5% экономический рост. Помимо этого, у нас еще с 1 июля заработал закон об онлайн-торговле, который принуждал компании инвестировать в новые кассовые аппараты. Это дало всплеск инвестиций. Часть его пришлась на первый квартал, но основная часть на вторую. Поэтому у нас два фактора роста, такие инвестиции, обусловленные новым законодательством, и еще холодная погода, они с июля перестали действовать, поэтому меня лично замедление не удивляет».





Кроме того, исчерпал влияние такой фактор, как госзаказ, который поддерживал высокие темпы роста, ранее сообщили в ЦБ. Что же касается Минэкономики , то ведомство считает, что негативные выводы пока делать рано. Министерство прогнозирует ускорение роста промышленного производства уже в августе.

Евгений Надоршин, главный экономист ПФ «Капитал»

«Это, скорее, временное явление. То есть там есть некий фактор, скажем, поддержки более продолжительный нежели, чем один квартал. И это подготовка к Чемпионату мира 2018 года. Это относительно неплохо видно по строительству, в частности, не связанному с жилой недвижимостью. А те, кто живут в городах, которые готовятся к Чемпионату миру 2018 года, видят это каждый день своими собственными глазами на улицах этих городов. И поскольку все сейчас идет как раз близко к пику, то мы будем какое-то время наблюдать повышенную активность, которая, видимо, будет сказываться на общеэкономических показателях. Это помогло показать относительно впечатляющие данные по инвестициям и по ряду сегментов, в том числе и сегментов обрабатывающих производств, не сырьевой экономики, вот этот момент, мне кажется, довольно сильным элементом поддержки, который действительно позволит получить, скажем, больше, чем я ожидал, показателей экономического роста в этом году. Когда это сойдет на нет, мы опустимся на один плюс с высокой долей вероятности, по крайней мере, так я себе эту картину представляю. Пока, мне кажется, что и опережающие индикаторы, и динамика прибыли компании, деловая активность бизнеса в ряде сегментов, они указывают на такие весьма скромные показатели экономического развития. И еще, что видно, в том числе по импорту, по отчетности компаний, что есть некое увеличение инвестиций, видимо, направленное на то, чтобы компенсировать довольно долгий период низкой инвестиционной активности, и он тоже оказывает поддержку экономики, но он тоже может оказаться непродолжительным, потому что не видно долгосрочных планов развития, требующих существенных инвестиций у крупных компаний, и это большая проблема».



Также МЭР отмечает, что наметилась тенденция к сокращению занятого населения. Это, в свою очередь, свидетельствует о росте производительности труда. То есть небольшое увеличение безработицы можно трактовать как положительное явление для экономики.