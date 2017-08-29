Эксперт объяснил скромные сборы российских фильмов

Ранее газета " Коммерсант" сообщила , что летом 2017 года в российском прокате была лишь одна прибыльная картина — комедия " Бабушка легкого поведения". Министр культуры Владимир Мединский назвал минувший сезон " провальным" из-за слабого продвижения фильмов перед выходом в прокат. Всего, по данным издания, с начала года окупились только четыре российских фильма — " Притяжение" , " Гуляй, Вася" , " Невеста" и " Бабушка легкого поведения".





" Летний период традиционно является периодом крупных американских блокбастеров. Так исторически сложилось, что в американский и мировой прокат именно в этот период выходит большое количество сильных фильмов, которые получают хорошие сборы. Поэтому российские кинематографисты обычно боятся выводить свои фильмы, которые имеют хорошие коммерческие перспективы, в кинотеатры в этот период, потому что они сталкиваются с жёсткой конкуренцией со стороны американских кассовых фильмов" , — сказал Лужин.



По его словам, если посмотреть на данные прошлого года, можно увидеть, что за летний период также, как и в этом году, фильмов, которые могли потенциально собрать большую аудиторию, не выходило. Так, три фильма, которые выходили летом в прошлом году, собрали более 40 миллионов рублей — это " Диггеры" , " Спарта" и " Завтрак у папы".



" Но и эти показатели — это совсем небольшие сборы даже для российского кино. Сборы " Бабушки лёгкого поведения" можно сказать достаточно хорошие, потому что наши фильмы традиционно не выходят в этот период, а те, которые выходят, на сборы особенно не претендуют" , — пояснил собеседник агентства.



При этом он добавил, что говорить о том, что российское кино находится в минорном состоянии, не совсем правильно. " Российское кино развивается и его показатели, как это отмечалось неоднократно, в этом году достаточно неплохие, они даже опережают немного показатели прошлого года. В принципе, можно надеяться на то, что этот год станет, положительным с точки зрения результатов для российского кино" , — добавил эксперт.