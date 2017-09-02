Мясокомбинат засудит РБК за консервы



Барышский мясокомбинат, являющийся поставщиком мясных консервов для Минобороны МВД и других силовых структур, направил иск в арбитражный суд Москвы против компании «Бизнес пресс», которая является учредителем газеты и журнала РБК. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает Rambler News Service



Как отмечается, соответчиком по делу выступает со-руководитель редакции РБК Игорь Тросников и журналист холдинга Инна Сидоркова.

Иск от мясокомбината поступил в арбитражный суд 25 августа, дата его рассмотрения не назначена, пишет RNS, ссылаясь на картотеку дел.

Юрист Владимир Сидякин, представляющий интересы мясокомбината, рассказал RNS, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Барышский комбинат подал из-за публикации РБК, в которой шла речь о поставке некачественных консервов Росгвардии. «Первоначальный заголовок этой публикации был сформулирован как " Подконтрольная Минобороны компания поставила Росгвардии несъедобные пайки"», — сообщил Сидякин. Затем редакция РБК изменила заголовок, который оказался еще более «вредоносным» для комбината, сказал юрист.

Он также сообщил, что после публикации несколько контрагентов отказались от заключения договоров на поставку продукции мясокомбината. «Пока их количество незначительно, поэтому мы не выдвигали к РБК материальных претензий. Но если количество наших партнеров, отказавшихся от нашей продукции, вырастет, мы заявим финансовые претензии по этому иску», — добавил Сидякин.