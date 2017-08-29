Биткоин поможет России вырваться из-под гегемонии США



Криптовалюты имеют признаки финансовой пирамиды, поэтому Минфин намерен ограничить их использование, завил в интервью " Россия 24" заместить министра финансов Алексей Моисеев . Он пояснил, что ведомство готовит законопроект, согласно которому покупку и продажу криптовалют в России смогут осуществлять только квалифицированные инвесторы на Московской бирже



Чиновник также подчеркнул, что Минфин, ранее выступавший за уголовную ответственность при использовании криптовалют, теперь предлагает считать их финансовым активом и регулировать как " иное имущество". Опрошенные «Ридусом» эксперты инициативу не одобряют.

Бессмысленно и вредно





«Такого рода ограничения несут вред экономическому развитию России, — говорит интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев . — Они никак не защитят граждан, просто ограничат их возможности использовать новые технологии и фактически ограничат Россию в конкурентном преимуществе, которое на сегодняшний день у нее так или иначе прорисовывается, и возможность такая появляется — быть одним из лидеров в этой технологии в мире».



Аналитик Золотого монетного дома Дмитрий Голубовский , в свою очередь, отмечает, что от Минфина следовало ожидать подобного решения и, по сути, это означает запрет на обращение криптовалют в России. Но в этом случае у них отбирается их основная функция — служить средством переноса стоимости или средством проведения транзакций. И тогда непонятно, зачем вообще ими торговать.

Эксперт поясняет, что за любым финансовым активом стоит какая-то функция. Например, акции — это обеспечение доли в капитале, а долговые ценные бумаги обеспечивают возврат денег через какое-то время.



«Если вы не видите практического потенциала в криптовалюте, зачем вы создаете некую нишу для спекуляций? У нас что, мало спекулятивных инструментов в экономике? Акции некоторых электроэнергетических компаний тоже могут летать в разы за полгода. Для любителей острых ощущения — пожалуйста, третий эшелон Московской биржи. Такие меры ни к чему не ведут, они бессмысленны. Либо нужно криптовалюты вообще не разрешать, либо разрешать, но так, чтобы они уже работали по существу», — считает Голубовский.



По его словам, в данном вопросе надо понять, если ли в этом польза для экономики или нет. Сам он считает, что есть и выступает за то, чтобы разрешить обращение криптовалют.



«Криптовалюты — это очень хорошее средство расчетов для каких-то локальных сообществ, потребительских кооперативов, малого бизнеса, которому трудно получить кредит в банке, и который хотел бы пользоваться крипотовалютами как инструментом для краудфандинга. Это может подстегнуть деловую активность, если позволить этим инструментам выполнять свою основную функцию, со всеми необходимыми оговорками», — рассуждает эксперт.



Под оговорками имеется в виду высокая степень риска в операциях с криптовалютами. Курс биткоина может скакать на 10% в день, а его более поздних младших коллег — и вовсе на 50% в день. Об этом надо предупреждать людей, которые захотят вложить средства в этот инструмент, но не отсекать их от криптовалют, а разъяснять все опасности.



Шанс или иллюзия?





Раскритиковал инициативу Минфина и основатель мессенджера Telegram и соцсети " ВКонтакте" Павел Дуров



" Впервые за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор по сути собирают дань со всех стран, расплачиваясь по своим долгам бесконечно штампуемыми долларами и скупая на них активы по всему миру. И вместо того, чтобы ухватиться за шанс сделать мир более сбалансированным и вместе с Японией и другими азиатскими странами признать статус новых цифровых валют, идущих на смену доллару, из российского правительства слышны голоса " давайте запретим и ограничим". Создается впечатление, что это биткоин накладывает на Россию санкции" , — написал он на своей странице во " ВКонтакте".

Дмитрий Мариничев с этим мнением полностью согласен. По его словам, и блокчейн, и криптовалюты — это технологии уже даже не завтрашних, а сегодняшних новых денег, нового переноса ценностей. И они гораздо дешевле, стабильнее, надежнее и быстрее, чем классические банковские системы. Они не используют посредника и позволяют в целом осуществлять глубочайшую и очень высокую конкуренцию в борьбе за каждую транзакцию каждого пользователя в мировом масштабе, заставляя банки переформатироваться в другие сущности, которые должны предоставлять дополнительные сервисы клиенту, а не заниматься его операционным обслуживанием. «И, естественно, у России и у всего мира есть шанс сформировать ровный, честный мир с точки зрения перемещения ценностей, перемещения денежных средств, осуществления инвестиций, оплат. Это действительно так», — уверен эксперт.



Дмитрий Голубовский настроен более скептически. Он признает, что мировые финансы находятся под контролем достаточно узких корпоративных интересов очень крупных банков, которые просто устанавливают по согласованию друг с другом курсы валют и диапазоны их колебаний. А основные мировые Центробанки им в этом помогают. И никакого свободного финансового рынка на сегодняшний день нет и в помине. Но это не столько власть США, сколько международной системы, частью которой являются также Япония, Европа, Великобритания и, с некоторыми оговорками, Швейцария.



Так сложилась ситуация, потому что любой свободный рынок по мере своего развития заканчивает олигополией. Может ли криптовалюта вырвать мир из-под власти этой системы?



«Я пока что таких перспектив не вижу. На существующую систему глобального денежного обращения и валютную систему завязано колоссальное количество долгосрочных обязательств, которые ни в какую другую форму переведены быть не могут. Вплоть до того, что существуют, например, субординированные вечные бонды, выпущенные финансовыми институтами, которые обращаются как ценные бумаги. Огромное количество долга номинировано в существующих денежных инструментах. И как от всего этого можно отказаться без тотального разрушения системы прав собственности на планете? Я этого себе не представляю», — констатирует аналитик.



Он напоминает, что история всегда шла следующим путем: создавалась какая-то новая форма денег, и постепенно вытесняла старую. Кода-то деньгами было золото, потом его заменили чеками, векселями и, в конце концов, пришли к системе национальных денег. И они будут существовать, пока существуют государства. Потому что без национальных денег не будет национальных финансов, бюджетов и правительств. И если, например, через десятилетие (с учетом ускорения времени) деньги во всем мире будут сугубо электронными, их эмитентом станут сами бизнесы, и исчезнут центробанки, возникает вопрос, а что это за строй такой новый общественный будет на Земле?



«При сохранении той планеты и того глобального общественного устройства, которое есть сейчас, то, о чем говорит Дуров, это невозможно, — подытоживает эксперт. — Существующие деньги существуют не потому, что кто-то хотел захватить власть, и теперь эту власть у этих людей надо вырвать. Существующая система существует постольку, поскольку она удовлетворила глобальный спрос на определенную форму услуг. В частности, на глобальные платежи, на международные расчеты».



По его словам, доллар стал основной международной валютой просто потому, что 25% мирового спроса обеспечивала Америка. Если 25% мирового спроса будет обеспечивать Китай, главной резервной валютой станет китайский юань. Точно так же некогда главенствовал фунт, который обслуживал две три планеты, находившейся под контролем Британской империи, но потерял свою стоимость, когда она развалилась.



«Это естественные процессы. Теория о мировом заговоре далека от истины. Все глобальны альянсы носят тактический ситуативный характер, в том числе, и всякие банковские картели. Когда начинается кризис, все они друг друга начинают есть, как пауки в банке, что показал опыт того же Lehman Brothers. Поэтому не надо идеализировать мировое правительство и закулисье. Может оказаться так, что свергать-то, в общем, и некого», — предупреждает Голубовский.



Он добавляет, что существующая система обладает колоссальной инерцией и, конечно, под воздействием новых технологий она будет перестраиваться, но естественным путем, и это займет какое-то время.