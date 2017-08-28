Рубль окрепнет до 58 за доллар и осенью уйдет в негатив

Станислав Вернер , глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office:

— На внутренний валютный рынок приходит " бабье лето". Такой вывод напрашивается после того, как рубль, сидев долго в осаде, все же решился на штурм сопротивления доллара в 59 рублей, который, похоже, окажется успешным.



В итоге концовка лета может пройти в позитивном ключе, а август не подтвердит статус одного из самых мрачных месяцев года. В понедельник доллар может дойти до 58,5 рубля и в течение последующих дней постараться пройти на несколько десятков копеек ниже.



По евро ситуация менее однозначная, поскольку сюда вмешивается происходящее на FOREX — курс EUR/USD может выйти на новые рекорды с начала года, что ограничит потенциал укрепления рубля против единой европейской валюты. Здесь можно ожидать консолидации в узкой полоске 69,3-70 рублей, которая в дальнейшем, вероятно, разрешится выходом вверх вместе с новой волной ухода из рисков.



Джанет Йеллен.

Рубль будет пользоваться окном возможностей. На ежегодном форуме центральных банкиров в Джексон Хоул на момент написании статьи успела выступить только глава ФРС



Она не стала затрагивать тему монетарной политики и поступила мудро — слишком велика неопределенность сейчас. Как на политическом Олимпе (лимит госдолга, налоговая реформа), так и с направлением потребительских цен, которые пять месяцев подряд не подтверждают ожидания ФРС. Марио Драги , глава ЕЦБ , который выступит вслед за Йеллен, вероятно, сосредоточится на возможных драйверах ускорения мировой экономики и также не станет комментировать политику ЦБ

Таким образом, глобальные инвесторы не станут себя занимать мыслями о постепенном отказе от нетрадиционных стимулов и настроятся на поиск идей.



А рубль, в отличие от других валют, по-прежнему дает нерезидентам возможность получить " кэрри". Тем более, что данные по недельной дефляции дают основания полагать, что ЦБ 15 сентября может понизить ключевую ставку как минимум на 25 б. п.



Цены на нефть продолжают придерживаться повышательной траектории на фоне приостановки роста числа буровых и снижения коммерческих запасов восьмую неделю подряд. Однако влиять эти факторы будут совсем недолго, позднее на авансцену выйдет фундаментальная слабость рубля, которая проявляется в платежном балансе.



Только в декабре по внешним долгам предстоит погасить 17,2 миллиарда долларов (пик за два года), необходимых валютных излишек в банковской системе нет, а приток по текущему счету недостаточен для аккумуляции необходимой суммы. Поэтому осенью рубль начнет дешеветь, и те максимумы, которые были показаны по валюте в конце июля, вновь окажутся покоренными.