Сбербанк отдает приказы коллекторам



Сбербанк впервые проводит тендер на передачу по агентской схеме задолженностей для получения судебных приказов. Всего будет передано около 20 тыс. долгов физлиц. Ранее банк справлялся с получением приказов своими силами, делая акцент на исковое производство. Однако сейчас долги до 500 тыс. руб. обязательно должны пройти приказное производство. По оценкам экспертов, в год Сбербанку может потребоваться получение около 100 тыс. приказов, и передача на аутсорсинг позволит ускорить этот процесс и повысить эффективность.



О том, что Сбербанк впервые проводит агентский тендер на получение судебных приказов и дальнейшее сопровождение их исполнительного производства, «Ъ» рассказали участники рынка. В тендерной документации указано, что будет отобрано четыре компании. Коллектору будут выплачиваться фиксированное вознаграждение в зависимости от срока получения каждого судебного приказа и переменная часть, зависящая от стадии взыскания. По информации «Ъ», всего банк передаст коллекторам около 20 тыс. долгов физлиц, средний срок просрочки по которым 230 дней.



В Сбербанке подтвердили проведение конкурса. «Это пилотный проект, в рамках которого банк оценит возможность применения аутсорсинга на указанных стадиях взыскания и его эффективность, — пояснил заместитель директора департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Денис Кузнецов . — В агентства будут передаваться те обязательства, по которым, в соответствии с законодательством, возможно обратиться в суд в порядке приказного производства». По пилотной схеме после получения судебного приказа агентства в качестве представителя банка смогут напрямую обращаться в территориальные органы Федеральной службы судебных приставов для возбуждения исполнительного производства. Итоги пилотного проекта будут подведены уже в 2018 году, сообщили в банке.

Участники рынка отмечают, что для многих банков передача получения судебных приказов на аутсорсинг — традиционная процедура. «На наш взгляд, сейчас Сбербанк будет щупать рынок на предмет эффективности, — говорит гендиректор „Секвойя кредит консолидейшн“ Алексей Терский. — Кроме того, можно предположить, что банк хочет сравнить эффективность своей внутренней службы по получению приказов и сторонних агентств». По словам управляющего директора Первого коллекторского бюро Павла Михмеля, эффективность профессиональных взыскателей по получению приказов и исполнительному производству на поздних сроках выше на 30–50%, чем у собственных служб банков.



Эксперты указывают, что передача получения судебных приказов внешним компаниям отчасти вынужденный шаг. «Доля приказного производства у Сбербанка была довольно небольшой, банк предпочитал исковое производство, — говорит гендиректор Агентства судебного взыскания Максим Богомолов. — Раньше можно было выбирать, как взыскивать долги: в порядке приказного или искового производства. Вступившие в силу с 1 июня 2016 года поправки обязали кредиторов и взыскателей обращаться за выдачей судебного приказа, если сумма долга не превышает 500 тыс. руб.». Количество судебных приказов, которые необходимо получать Сбербанку ежегодно, может превысить 100 тыс., оценивает он.



Масштабы предполагаемого сотрудничества впечатляют взыскателей, но условия Сбербанка слишком жесткие. «Интерес к объявленному Сбербанком тендеру был очень высок до появления тендерной документации, — рассказывает один из собеседников „Ъ“. — Условия оказались жесткими. Схема работы предполагает, что агентство должно самостоятельно оплатить госпошлину для получения приказа (в среднем составляет 1,1 тыс. руб. за приказ. — „Ъ“), а Сбербанк возместит эти расходы позже, но процесс получения денег займет у агента не менее четырех месяцев». К тому же сейчас нет возможности оценить портфель, а значит, предположить, сколько на нем можно будет заработать, что вместе с необходимостью инвестирования собственных средств делает выгоду от такого сотрудничества крайне спорной, отмечает он.