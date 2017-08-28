Спор воинствующих субъектов



Ситуация с долгами предприятий Минобороны за электроэнергию ухудшается

Реформа оплаты ЖКХ в подведомственных Минобороны предприятиях не решила проблему с их долгами за электроэнергию и тепло. Наоборот, она продолжает усугубляться: долг за электроэнергию за январь—май вырос на 25,8%, до 15,4 млрд руб. Созданное в апреле ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление», получившее полномочия по оплате услуг, тоже уже начало копить долги. Минобороны же не готово напрямую влиять на ситуацию, трактуя ее как «спор хозяйствующих субъектов».





Как стало известно «Ъ» , 29 августа в Минэнерго пройдет совещание по вопросу об организации сбора данных и анализа договорной схемы поставки энергоресурсов для нужд Минобороны, инициированное Главной военной прокуратурой (ГВП).



С 1 апреля Минобороны расформировало действовавшую до тех пор систему оплаты за услуги ЖКХ. Функции четырех независимых друг от друга структур — Главного управления коммунально-жилищного хозяйства (ГУ ЖКХ; 5791 военный городок, 4014 котельных и 49,9 тыс. км инженерных сетей), Главного управления жилищным фондом (ГУ ЖФ; 9491 жилой дом), «Оборонэнерго» (электросетевое хозяйство; 5070 технологических присоединений и 22,7 тыс. км линий) и «Оборонэнергосбыта» (объем поставки 3,9 млрд кВт•ч) — перешли к специально созданному ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ). Основная цель — отказ от аутсорсинга и прямой контроль Минобороны над расходами. Эта реформа была предпринята из-за хронического накопления задолженности подведомственными министерству компаниями. Но долги продолжают расти, а прежние остались непогашенными.



Так, на 1 января, когда «Оборонэнергосбыт» уже был лишен статуса гарантирующего поставщика электроэнергии оборонным структурам, его долг на оптовом рынке составлял 5,2 млрд руб. На 1 июня он все еще достигал 4,5 млрд руб. Тем временем задолженность других предприятий Минобороны с января по июнь выросла с 0,9 млрд до 3,6 млрд руб., сообщили «Ъ» в ассоциации «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупнейшие энергокомпании). Глава СПЭ Игорь Миронов уверяет, что усилия по взысканию долгов, включая исполнительное производство и переговоры, не приносят результатов. Долги военных за тепло на 1 июня составили 7,38 млрд руб. (около 73% от всех долгов за тепло среди госучреждений), увеличившись с начала года на 18,7%. При этом от месяца к месяцу долг растет и у недавно созданного ЦЖКУ: к маю он составил 340 млн руб.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) признают, что на розничных рынках ситуация с расчетами предприятий Минобороны только ухудшилась. Уровень расчетов за электроэнергию в первом полугодии более чем на 25% ниже того же периода 2016 года. «Это обстоятельство усугубляет формирование кассовых разрывов у гарантирующих поставщиков, принявших с 1 января оборонные предприятия на „прямое“ обслуживание», — сообщили «Ъ» в «Совете рынка». По данным ассоциации, вопрос неоднократно обсуждался в правительстве. Но, как говорят источники «Ъ» на энергорынке, Минобороны отказывается брать на себя обязательства расформированных структур.





Военные, со своей стороны, считать ситуацию критической отказываются. Источник «Ъ», близкий к руководству Минобороны, апеллирует к закону «Об акционерных обществах», согласно которому ведомство не может вмешиваться в текущую оперативную деятельность компаний. «Это спор хозяйствующих субъектов, для решения вопросов они могут обратиться в суд», — подчеркивает он. Эта позиция прямо противоречит поручению премьера Дмитрия Медведева от 21 февраля (Минобороны должно нести субсидиарную ответственность «за своевременность и полноту оплаты коммунальных услуг (ресурсов) в случае передачи указанных функций в подведомственные учреждения»), но военные такой подход не разделяют.