В 2017 году Россия поставит зарубежным партнерам вооружения на $15 млрд

По мнению главы ФСВТС, еще важнее сохранять динамику портфеля заказов: «Когда мы говорим об этом термине — а это обязательства российской стороны и наших партнеров — и называем его цифру приблизительно в $46–50 млрд, сохранение портфеля в таком диапазоне, а еще лучше его увеличение, является наиважнейшей задачей». Он подчеркнул, что этот фактор дает возможность промышленности страны иметь задел на многие годы вперед. Напомним, по итогам 2016 года Россия поставила за рубеж продукции военного назначения на $15 млрд

