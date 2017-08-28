Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей

Министерство здравоохранения России предложило повысить в 2018 году акциз на алкоголь с содержанием спирта более 9 процентов. Об этом «Известиям» рассказал представитель министерства.

Соответствующие предложения ведомство направило в Минфин . Как считают в Минздраве, оптимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра должна составлять более 300 рублей.

Темпы роста ставки налога, по мнению министерства, должны опережать инфляцию. Цель по ней в этом году — 4 процента, в июле, по данным Центробанка, она составила 3,9 процента.

Как рассказал представитель Минздрава, увеличение акцизов является наиболее эффективным методом снижения потребления алкоголя. «Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного», — отметил он.

Собеседник издания пояснил, что на крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция.