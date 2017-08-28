СМИ: В Минздраве назвали оптимальную цену за бутылку водки

Министерстве здравоохранения посчитали, сколько должна стоить бутылка водки, чтобы население переходило на менее крепкие напитки.

Как рассказал «Известиям» представитель министерства, ведомство направило в Минфин предложения, которые, как считают эксперты, должны помочь добиться того, чтобы крепкий алкоголь дорожал быстрее инфляции.

«Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция, — сказал собеседник, добавив, что оптимальная цена пол-литровой бутылки водки должна составлять более 300 рублей.

Ранее СМИ сообщили о снижении объёма нелегальной водки в России.