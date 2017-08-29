Главные события у вас в почте
У Порошенко обнаружили 76 компаний на Украине
Президент Украины Петр Порошенко является владельцем 76 компаний на территории Украины, говорится в материалах проекта Opendatabot. Также сообщается, что среди владельцев наибольшего числа компаний Ринат Ахметов, у которого 303 компании, Дмитрий Фирташ (72 компании) и Игорь Коломойский (45 компании).
Ранее украинский президент задекларировал 12 миллионов гривен доходов за 2016 год, напоминает Газета.Ru.
Оставить комментарий