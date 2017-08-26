В Мексиканском заливе из-за шторма парализовано почти 25% добычи нефти

Частные компании эвакуировали из предосторожности рабочих с 112 добывающих платформ и пяти буровых в Мексиканском заливе в связи с тропическим штормом " Харви". Ранее Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США сообщало в субботу об эвакуации работников с 40 таких объектов. По его данным, общее число таких платформ в заливе достигает 737, а буровых — 21.



" По имеющимся оценкам, добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась на приблизительно 428,6 тыс. баррелей в день (1 баррель — 0,119 кубометра) или приблизительно 24,49%. Добыча природного газа снизилась на 835 млн кубических футов (1 кубический фут — 0,028 кубометра) в сутки или 25,94%" , — уточнило Бюро. Оно добавило, что суммирует информацию, поступающую каждый день от нефтегазовых компаний, ведущих освоение запасов углеводородов в заливе.



Снижение добычи ведет к сокращению объемов переработки сырья на предприятиях, расположенных на побережье Мексиканского залива в США, и отражается на ценах на бензин.



Как сообщил в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида), ураган первой категории " Харви" в субботу ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 33,5 м/с до 31,3 м/с. " Харви" по-прежнему движется на север вглубь Техаса со скоростью около 0,9 м/с.



" Харви" — самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной пятой категории " Катрина" ударил по побережью штата Луизиана, практически разрушив Новый Орлеан.



Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c, при скорости ветра 33 м/c и более шторм называют ураганом.