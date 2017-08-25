Жители России смогут получить скидки на услуги ЖКХ

В ходе Владимирского экологического форума он отметил, что сейчас продумываются различные формы и методы оплаты жилищно-коммунальных услуг, чтобы потребители получали право на скидки.

Это справедливо в том случае, если люди начнут платить вперед. При этом перевод всего населения на предоплату обязательном порядке, естественно, не планируется.

В тестовом режиме данный вариант будет запущен в 2018 году.

Ранее глава «Русэнергосбыта» Михаил Андронов также говорил, что предоплатные системы развиваются по всему миру. В частности, клиенты итальянской компании Enel покупают карточку, вставляет ее в счетчик и пользуются энергией до тех пор, пока не закончатся деньги.

Такой метод позволяет существенно снизить долги и выработать платежную дисциплину.