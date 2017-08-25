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Банк Intesa столкнулся с проблемами при синдикации кредита из-за антироссийских санкций
Итальянский банк Intesa Sanpaolo в мае предложил 15 банкам присоединиться к кредиту, выданному в 2016 году трейдеру Glencore и суверенному фонду Катара на приобретение доли в «Роснефти». Однако ряд западных кредиторов — в частности, из США и Франции — приняли решение приостановить участие в синдицированном кредите, сообщает Reuters со ссылкой на четыре банковских источника.
Один из источников агентства отмечает, что причиной трудностей по данной сделке частично стало обострение ситуации между Катаром и его соседям в Персидском заливе, однако решающим фактором стал новый пакет антироссийских санкций, введенных США в начале августа.
«Синдикация зашла в тупик из-за новых санкций США против России. Новые санкции столь масштабны, что практически наверняка повлияют на все похожие сделки с участием российских госкомпаний», — заявил другой источников Reuters в одном из банков, получивших предложение Intensa.
Еще один источник агентства ожидает, что из-за санкций может возникнуть ряд проблем, в частности — с выдачей кредитов под проекты российских госкорпораций.
2 августа Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Пакет санкций сокращает максимально допустимые сроки предоставления кредитов для российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней, для банков — с 30 до 14 дней. Кроме того, закон расширяет ранее введенные секторальные санкции в отношении железнодорожной, металлургической, энергетической и горнодобывающей отраслей.
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