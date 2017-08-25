Россиян начали выселять из турецких отелей

В Турции туристов из России, приехавших по путёвкам обанкротившейся компании Ted Travel, выселяют из гостиниц. С таким заявлением выступили представители российской дипломатической миссии в республике. Сообщение публикуется в аккаунте посольства в Facebook.

«С полудня текущего дня началось выселение российских туристов из ряда отелей, где они находились на отдыхе. На телефоны экстренной связи генконсульства и посольства по этому поводу поступают десятки жалоб и претензий», — заявили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что находятся в постоянном контакте с турецкими властями, туроператорами и администрацией отелей, и делают всё возможное для смягчения ситуации. Посольство ищет возможности для выхода из положения, в том числе рассматривается вариант эвакуации россиян. На настоящий момент окончательное решение не принято.

25 августа руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил, что значительная часть российских туристов, прилетевших в Турцию по путёвкам Ted Travel, вернётся на родину в течение четырёх дней. Речь идёт о возвращении примерно 680 человек. Руководство компании Ted Travel объявило о банкротстве 24 августа. Невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками туроператор объяснил падением спроса из-за сообщений об эпидемии вируса Коксаки в Турции.

Ранее СМИ сообщали о ряде случаев заболевания в Турции вирусом Коксаки, вызывающем резкое повышение температуры, проблемы в работе кишечника и сыпь. В случае, если заболевший не получает в течение первых нескольких дней адекватного лечения, может случиться паралич и произойти поражение коры головного мозга. Больше всего заболеванию подвержены дети. Вирус передаётся воздушно-капельным путём. Турецкие власти опровергают информацию о распространении вируса Коксаки в республике.