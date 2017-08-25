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Сафонов назвал причину банкротства Ted Travel
Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что причиной приостановки деятельности туроператора Ted Travel стала активная демпинговая компания. Об этом сообщает корреспондент " Газеты.Ru".
Он пояснил, что ранее причиной называли вирус коксаки, однако в реальности компания приостановила деятельность из-за " активной демпинговой политики".
Сафонов добавил, что деятельность туроператора была застрахована в двух компаниях на сумму 50 млн рублей.
Глава Ростуризма подчеркнул, что речь идет пока не о банкротстве Ted Travel, а о приостановке деятельности.
Ранее сообщалось, что АТОР назвал возможное количество пострадавших от приостановки деятельности Ted Travel.
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