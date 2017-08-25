Сафонов назвал причину банкротства Ted Travel



Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что причиной приостановки деятельности туроператора Ted Travel стала активная демпинговая компания. Об этом сообщает корреспондент " Газеты.Ru".



Он пояснил, что ранее причиной называли вирус коксаки, однако в реальности компания приостановила деятельность из-за " активной демпинговой политики".

Сафонов добавил, что деятельность туроператора была застрахована в двух компаниях на сумму 50 млн рублей.



Глава Ростуризма подчеркнул, что речь идет пока не о банкротстве Ted Travel, а о приостановке деятельности.



Ранее сообщалось, что АТОР назвал возможное количество пострадавших от приостановки деятельности Ted Travel.