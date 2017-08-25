Ted Travel вез клиентов в Турцию под честное слово

" Скорее всего, сегодня уже начнут вывозить людей. Может быть, за один день, может быть, за два. Их там около 800 человек. Ближе к обеду будет более точно известно, когда и кого будут вывозить. Должны появиться списки" , — отметили в Ростуризме на запрос РИА " Новости".



Туроператор Ted Travel 24 августа заявил о прекращении деятельности из-за падения спроса. По словам члена наблюдательного совета ассоциации " Турпомощь" Дмитрия Горина, от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тыс. человек: 750 туристов находятся на курортах в Турции и около 3 тыс. клиентов купили туры.



В пятницу состоится совещание наблюдательного совета ассоциации " Турпомощь" под председательством руководителя Ростуризма Олега Сафонова, в совещании примут участие представители туроператора и авиаперевозчика. Стороны обсудят вопрос возвращения российских туристов.





Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила ранее, что проблемы Ted Travel связаны со взаимоотношениями оператора и принимающей компании в Турции. У Ted Travel образовался большой долг перед турецкой Jazz Travel. Турецкая компания не получала деньги от оператора и селила туристов под " честное слово".