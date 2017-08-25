Букет для школьников в Москве стоит около 1000 рублей

Московские цены на букеты для школьников будут расти вместе с приближением Дня знаний — как ожидается, 1 сентября средняя стоимость цветов вырастет до 1400 рублей.

Покупать цветы к 1 сентября в Москве лучше заранее, ведь чем ближе к праздничной дате, тем выше цены. Как сообщает РИАМО, при условии, если заказ будет сделан заранее, стоимость букета для школьника составит около тысячи рублей.

Уже в последних числах августа букеты для школьников заметно подорожают — ко Дню знаний ценники прибавят к стоимости в среднем по 200-400 рублей. Таким образом, 31 августа за школьный букет нужно будет заплатить в среднем уже порядка 1400 рублей.