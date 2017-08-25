Евро не понимает, куда ему идти

— Сегодня рубль вполне может несколько укрепиться к доллару и евро, так как на пятницу приходится пик налоговых платежей. Хотя вряд ли это укрепление, если оно и будет, станет заметным — все колебания возможны в пределах десятка копеек, может чуть больше.





На валютном рынке действительно затишье. Более того, оно наблюдается не только в России. Глава Европейского центрального банка Марио Драги в одном из недавних интервью тоже признался, что " не вполне понимает, как адаптироваться к новым монетарным реалиям в мире".

Кстати, когда мы объясняли и пытались прогнозировать курс рубля по отношению к доллару, то мы принимали во внимание внутренние российские факторы, а также цены на нефть и геополитику. Но " совсем забыли" о соотношении валют. А фактор ослабления доллара к другим валютам сказался и на укреплении рубля.





При этом для евро действительно есть проблемы — произошедшее ослабление его курса по отношению к доллару немного улучшило макроэкономическую ситуацию в еврозоне. Если евро вновь выйдет на уровень 1,18-1,2 и выше, то это будет плохо для экспортного потенциала ЕС и в итоге скажется плохо на экономике этих стран. Вполне возможно, что этим отчасти заявления главы ЕЦБ и объясняются.

Что же до влияния их на рубль, то вполне можно ожидать просадки евро по отношению к национальной валюте и, соответственно, укрепления доллара. Вчера рубль слабел к доллару и евро. Основной причиной такой курсовой динамики стала нефть, продажи которой на рынке активизировались из-за роста нефтедобычи в США и угрозы приближения к побережью Техаса урагана Харви.



Официальный курс доллара на сегодня, 25 августа, составляет 59 рублей 13 копеек (курс практически не изменился, поднявшись только на 0,008 рубля). За один евро дают 69 рублей 74 копейки (укрепление на 18 копеек).