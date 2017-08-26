"Макдональдс" откажется от использования антибиотиков в курином мясе

Компания «Макдональдс» с 2018 года планирует сократить использование антибиотиков в продуктах из куриного мяса. Это позволит медикам эффективнее бороться с «Супербактериями», устойчивыми ко всем видам антибиотиков.

По данным агентства France Press, речь идет об антибиотиках, которые также используются в лечении людей. Всемирная организация здравоохранения называет эти антимикробные вещества важными, которые имеют высший приоритет.

Ранее ученые отмечали, что есть связь между использованием антибиотиков для животных и снижением их эффективности при лечении людей. К 2018 году HPCIA извлекут из кур-бройлеров, которые поставляются в Бразилию, Канаду, Японию, Южную Корею, США и Европу.