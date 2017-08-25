О существующей в сфере торговли проблеме возврата хлеба с истекшим сроком годности из магазинов производители говорили на протяжение последних нескольких лет. Они сетовали на убытки из-за необходимости выкупать свою продукцию с истекающим или уже истекшим сроком годности у ритейлеров, причем по той же самой цене, по какой продавали свою продукцию магазинам. Об этом пишут «Известия»

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин рассказал журналистам, что проблемы возвратов нет только в бакалее, но она существует у поставщиков скоропортящихся продуктов — мяса, рыбы, овощей, фруктов, кондитерских изделий.

"Здесь есть обратная сторона: например, в Сыктывкаре в одной сети перестал быть доступен свежий хлеб по вечерам — его просто стали меньше заказывать. А отсутствие товара на полке невыгодно уже поставщику: его место займут другим товаром", — более подробно пояснил ситуацию Илья Ломакин-Румянцев.