Алкоголь в России подорожал на 7 процентов

Алкоголь в России с июля 2017 года подорожал на 7 процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия».

Согласно статистике, наибольший рост цен пришелся на крепленое вино, стоимость которого теперь составляет не менее 540 рублей за литр в среднем. Другие сорта вин прибавили в стоимости от 5 до 6 процентов.

Кроме того, существенно подорожало и пиво отечественного производства, его средняя цена возросла до 108 рублей за литр.

Тем не менее, эксперты отмечают, что данное подорожание является самым скромным по сравнению с пятью предыдущими годами.