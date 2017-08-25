Мобильная связь в России подорожала на 15%



С октября 2016 года средняя стоимость минимального пакетного тарифа российских мобильных операторов выросла на 15 процентов, составив 268,5 рубля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование агентства Content Review.

В апреле прошлого года цена за средний тариф составляла 203 рубля, по сравнению с этим показателем стоимость выросла более чем на 30 процентов.



Расчеты Content Review основаны на стоимости самых дешевых пакетных тарифов по всем регионам России, содержащих минимальный набор услуг связи: как минимум гигабайт интернета и голосовые вызовы.

«Мегафона» и В расчетах учитывались тарифные планы МТС , « Билайна Tele2 . В Крыму были взяты тарифы операторов «К-Мобайл», «Волна мобайл», «Крым Телеком» и «СевМобайл».

Среди факторов роста цен аналитики назвали значительные затраты операторов на строительство сетей и спор с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) из-за отмены роуминга.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева заявила, что рост потребления интернет-трафика абонентами требует инвестиций в развитие сети, поэтому цены на некоторые тарифы были скорректированы. В Tele2 заявили, что средняя стоимость тарифов оператора за последние полгода не изменилась.

В августе ФАС возбудила дела против «большой четверки» российских мобильных операторов, заподозрив их в монопольно высоких ценах на национальный роуминг. Служба потребовала устранить ценовую разницу на мобильную связь в разных регионах до 15 декабря 2017 года.