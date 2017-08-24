Надежда почти умерла. Россияне ищут альтернативы зимнему Египту

Российские туристы, любящие отдохнуть зимой в Египте, могут не дождаться чартерных перелетов до конца текущего года. Как пишут " Известия" со ссылкой на источники в дипломатических кругах и авиационной отрасли, в 2017 году чартерное сообщение с египетскими курортами может не возобновиться.



Аэропорт Каира уже практически готов к приему россиян с точки зрения безопасности, сообщило издание. Не исключено, что он будет открыт уже в октябре, хотя все зависит от внутренней ситуации в стране и позиции Москвы. Что касается аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, то в них до 30 сентября должна пройти инспекция, но об их открытии речь пока не идет.



Ситуация с закрытием для российских туристов египетского направления продолжается уже без малого два года. Назывались разные сроки возобновления авиасообщения, но по факту они все время сдвигаются. Альтернативы зимнему отдыху в Египте по соотношению " цена-качество" пока нет, но многие отдыхающие, отчаявшись посетить страну фараонов, уже бронируют другие направления.





Альтернативы на зиму



Приоритетом для них является Юго-Восточная Азия, где увеличивается количество рейсов и аэропортов прилета, рассказала директор по маркетингу портала Turizm.ru Мария Конобеева. " Прежде всего, это Таиланд, который неплохо востребован у туристов за счет того же соотношения " цена-качество". Зимний отдых в этой теплой стране стоит от 70 тысяч рублей за базовый пакет на двоих взрослых за 9-10 ночей. Глубина бронирования здесь высока — уже приобретают туры на март. Чуть дороже при сопоставимом уровне отелей Вьетнам, но он также популярен. Сильно вырос спрос на Доминикану, хотя она уже значительно дороже, если брать 4-5 звезд и all inclusive" , — рассказала эксперт.



Развиваются и менее бюджетные направления. Так, в этом году начнутся прямые перелеты в Мексику, на которую уже появился определенный спрос. Тур туда начинается от 140-150 тысяч рублей на двоих, и это еще недорого. В сезон, то есть, зимой, Мексика по цене будет сопоставима с Кубой (порядка 200 тысяч рублей). Не менее популярна Иордания — туда едут любители дайвинга на Красном море. В этом году открываются прямые перелеты на Занзибар по цене от 150 тысяч рублей на двоих.



Относительно популярный у россиян курорт — Гоа, однако назвать его полноценной альтернативой Египту нельзя из-за непростой санитарно-эпидемиологической обстановки. Как правило, семьи с детьми туда не едут, тогда как для египетского направления это основные клиенты. Не подходят и ОАЭ, поскольку не вписываются в концепцию all inclusive — как правило, отели работают на завтраках, а питание в ресторанах дорого.



Так или иначе, полноценной замены Египту так и нет, поскольку все вышеперечисленные направления дороже как минимум из-за дальности перелета. Однако даже при возобновлении полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх прежнего ценника в 40-50 тысяч рублей на двоих за неделю уже не будет. " За это время вырос и курс валют, подорожали авиаперевозки, поэтому таких цен больше не будет" , — пояснила Конобеева.



А если очень хочется?



Вместе с тем, есть небольшая категория россиян, которая не готова променять египетские курорты на какие бы то ни было другие, и едут туда, невзирая на отсутствие авиасообщения российскими перевозчиками. По словам эксперта, основные направления въезда россиян в эту страну — Стамбул, через который Turkish Airlines организует удобную стыковку, а также ОАЭ. Такие билеты можно купить на сайтах бронирования авиабилетов, рейсы осуществляют иностранные компании.



Кроме того, в Хургаду можно улететь через Белоруссию — так, " Белавиа" будет обслуживать зимние чартеры из аэропорта Витебска. Это ближайший к Москве и Санкт-Петербургу белорусский авиатерминал, до которого можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле.



" Однако стоимость такой поездки получается дороже альтернативных направлений, поэтому в Египет едут либо те, у кого там есть близкие или бизнес, либо любители красноморского дайвинга" , — отмечает Конобеева.



На свой риск и страх





В свою очередь, юристы предостерегают россиян от рисков, связанных с транзитной поездкой в " закрытый" Египет. " Отправляясь на африканское побережье, туристы должны понимать и осознавать риски, которые могут возникнуть в путешествии. Приобретая билеты без помощи туроператора, предъявить претензии к последнему не получится, точно так же, как и не стоит рассчитывать на оказание помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных, прежде всего, с причинением вреда жизни и здоровья человека" , — рассказал адвокат бюро " Деловой фарватер" Антон Соничев

В то же время, никто не запрещает туристам приобрести медицинскую страховку и в случае возникновения проблем обратиться в страховую компанию. Аналогично, в случае возникновения непредвиденных ситуаций с авиаперевозчиком туристы не утрачивают право обратиться к последнему в претензионном или судебном порядке в целях защиты прав и охраняемых законом интересов. Как правило, речь идет о задержке рейса или утрате багажа, добавил он.



Необходимо помнить о том, что запрет продажи туров в какую-либо страну само по себе не ограничивает право граждан на свободу перемещения, гарантированное Конституцией РФ. Граждане действуют на свой страх и риск, и любые проблемы им придется решать самостоятельно, заключил эксперт.