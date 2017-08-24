Delta Airlines прекращает полеты в Россию в сентябре

5 сентября будет выполнен завершающий рейс в этом сезоне в/из «Шереметьево». Информация о возобновлении полетов в новом сезоне «Лето 2018» будет известна к 5 октября 2017 года.



В прошлом сентябре компания также приостанавливала полеты на российский рынок до мая. В 2015 году Delta не летала в Россию с декабря по май.