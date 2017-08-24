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Delta Airlines прекращает полеты в Россию в сентябре

Авиакомпания США остановит полеты в Россию
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Американская авиакомпания Delta Airlines перестанет совершать рейсы в начале сентября между США и Россией, сообщили ТАСС в московском аэропорту «Шереметьево». Планируется, что авиакомпания возобновит полеты в мае 2018 года.
5 сентября будет выполнен завершающий рейс в этом сезоне в/из «Шереметьево». Информация о возобновлении полетов в новом сезоне «Лето 2018» будет известна к 5 октября 2017 года.
В прошлом сентябре компания также приостанавливала полеты на российский рынок до мая. В 2015 году Delta не летала в Россию с декабря по май.
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ИТАР-ТАСС
Аэропорт Шереметьево Delta Air Lines
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