Теневая занятость вновь растет



Доля неформальной трудовой деятельности в России за последний год выросла, следует из опроса Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС . Согласно полученным данным, в теневую экономику сейчас вовлечены 33 млн работников, или 44,8% от занятого населения. Максимальное значение в 45,1% было зафиксировано в 2006 году, в докризисном 2013-м показатель находился на уровне 44,5%, в 2016-м снизился до 40,3%. Как следует из опроса (проведен в июне 2017 года среди 1,6 тыс. человек в 35 субъектах РФ), искать скрытый от государства заработок людей вынуждает стремление компенсировать снижение своего дохода и «недостаточность предложений официального трудоустройства с достойной оплатой».

Оживление теневого сектора авторы исследования объясняют прежде всего ростом неоформленной дополнительной занятости граждан. За последний год число работников, имеющих неофициальный дополнительный заработок, выросло с 30,4% до 35,5%. При этом рекордных 13,5% достигла доля работников, занятых неофициально на основной работе. Доля получающих зарплату в конверте не снижается. В целом о неоформленной работе или о зарплатах в конверте сообщили 31,4% работников — это примерно 23 млн человек (в 2016 году — 28,8%).





Менее всего стремятся к оформлению своих трудовых отношений самозанятые граждане — большинство (62%) трудится без официального оформления. Властям не удается стимулировать работающих граждан выйти из тени, а предлагаемые меры, в частности принятие закона о самозанятых или расширение безналичной формы расчета, не принесли должного эффекта, констатируют в РАНХиГС. Напомним, согласно данным Счетной палаты , за первое полугодие 2017 года в стране зарегистрировалось лишь 213 самозанятых.

Опрос показал: для граждан важнее уровень оплаты труда и наличие работы, а не официальное оформление. За год снизилась доля тех, кто выбирает работу исключительно с официальным оформлением — с 67,7% в 2016 году до 52,4% в 2017 году. Доля работников, для которых статус занятости не имеет значения, наоборот, выросла с 26,7% до 36,8%. Страх наказания за неуплату налогов и отсутствие госгарантий социального и пенсионного обеспечения вторую группу беспокоят мало, главное, по их словам, «чтобы платили».