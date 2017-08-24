Рублю дали время хорошо окрепнуть до 26 августа

Михаил Мащенко , аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ:

— Российская валюта продолжает находиться вблизи отметки 59 рублей за доллар, отыгрывая слабые движения " американца" и нефтяных котировок.



В качестве позитива для курса можно назвать разве что конверсионные операции отечественных экспортеров, обменивающих валютную выручку в рамках налогового периода, пик которого приходится на 25 августа. Итого компаниям необходимо будет выплатить в виде налога на прибыль около 200 миллиардов рублей и приблизительно 150-300 миллиардов рублей в качестве НДПИ, что значительно ниже цифр за прошлый месяц — 400 и 320 миллиардов рублей соответственно.





С другой стороны весов находятся как геополитические риски, так и желание американского правительства привлечь порядка 500 миллиардов долларов на рынке к концу года. В текущий момент страна приблизилась вплотную к максимально возможному, по законодательству, размеру госдолга в 19,8 триллиона долларов и в сентябре будет обсуждаться решение касательно дальнейшего увеличения верхней планки допустимых обязательств. И поэтому казначейство США сможет приступить к действиям только в октябре.

Продажа государственных бумаг на такую огромную сумму способно лишить мировые рынки значительной части долларовой ликвидности и привести к заметному удорожанию " американца". Эта новость уже заставила крупные фонды, инвестирующие в европейские активы, приступить к защите своих инвестиций от возможного падения курса евро, а значит можно ожидать усиления медвежьего сантимента в отношении российской валюты.



Надеяться на рост нефтяных котировок пока не приходится: сырьевые рынки в минусе из-за восстановления объемов добычи на самом крупном ливийском месторождении и рост запасов бензина в США.



Учитывая все факторы, в среднесрочной перспективе нацвалюта имеет все шансы опуститься к уровню 60 рублей за доллар и 70,40 рубля за евро.