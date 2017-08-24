

Прекращение работ по газопроводу " Южный поток" — стратегическое поражение Италии, заявил в интервью Sputnik глава занимающейся исследованиями в области энергетики и экологии компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.

Табарелли выразил сожаление, что данный проект в свое время по ряду причин так и не был реализован. " Несколько лет назад " Южный Поток" считался оптимальным решением, позволяющим проложить газопровод в обход Украины, а также укрепить отношения с Россией, но сегодня этот проект отброшен. Это большая потеря как для наших, так и европейских компаний" , — сказал он.



По его словам, Европа в настоящее время стала ареной политического противостояния между США и Россией. Однако из-за ухудшения международных отношений всегда страдает экономика, отметил Табарелли. При этом Россия из-за географической близости всегда будет для Европы более удобным поставщиком природного газа, уверен эксперт.

