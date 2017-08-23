Суд частично удовлетворил иск Роснефти к АФК

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск " Роснефти" к АФК " Система" , взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу " Башнефти" , передает корреспондент агентства " Прайм" из зала суда.

АФК " Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций " Башнефти". " Роснефть" , " Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с " Системы" и ее " дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу " Башнефти" , оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. Изначально сумма иска составила 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом произошедшего ослабления рубля.

" Система" считает претензии необоснованными.