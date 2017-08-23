Рябков: Россия не станет немедленно отказываться от использования доллара



Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что речи о немедленном отказе страны от использования доллара не идет. Об этом сообщает РИА " Новости".

" Я не говорил о том, что мы должны двинуться незамедлительно к отказу от доллара как расчетного средства. Я говорил о том, что в повестке дня стоит задача уменьшения зависимости от доллара как, по сути дела, доминирующего средства международных расчетов, доминирующей мировой резервной валюты" , — сказал Рябков.



Он также добавил, что уменьшить зависимость от доллара можно путем перехода в большей степени к расчетам в национальной валюте и диверсификации активов.



Ранее замглавы МИД сообщил, что Россия активизирует работу по сокращению зависимости от доллара.