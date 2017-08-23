Штат Сбербанка уменьшили на 8 тысяч человек

Штат Сбербанка за полгода сократился на 2,6 процента (более 8 тысяч человек). Об этом говорится в отчетности банка за первое полугодие 2017 года по МСФО.

Фактическая численность сотрудников группы Сбербанка по состоянию на 30 июня 2017 года составила 310904 человека (на 31 декабря 2016 года: 319153 человека).

При этом чистая прибыль группы Сбербанка выросла во втором квартале на 27,6 процента по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 185,6 миллиарда рублей.

В январе стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Еще в конце 2016 года заработал робот-юрист, который сам составляет исковые заявления по физическим лицам. Кроме того, Сбербанк объявлял о сокращении восьми процентов сотрудников в результате перехода к онлайн-банкингу.

В июле 2016 года Банк России предсказал, что половина отделений банков по всему миру закроется в течение ближайших 10 лет, а их сотрудники останутся без работы из-за внедрения новых технологий. По мнению президента Сбербанка Германа Грефа, через три-пять лет традиционная банковская система радикально изменится из-за инновационных технологий.