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Штат Сбербанка уменьшили на 8 тысяч человек
Штат Сбербанка за полгода сократился на 2,6 процента (более 8 тысяч человек). Об этом говорится в отчетности банка за первое полугодие 2017 года по МСФО.
Фактическая численность сотрудников группы Сбербанка по состоянию на 30 июня 2017 года составила 310904 человека (на 31 декабря 2016 года: 319153 человека).
При этом чистая прибыль группы Сбербанка выросла во втором квартале на 27,6 процента по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 185,6 миллиарда рублей.
В январе стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Еще в конце 2016 года заработал робот-юрист, который сам составляет исковые заявления по физическим лицам. Кроме того, Сбербанк объявлял о сокращении восьми процентов сотрудников в результате перехода к онлайн-банкингу.
В июле 2016 года Банк России предсказал, что половина отделений банков по всему миру закроется в течение ближайших 10 лет, а их сотрудники останутся без работы из-за внедрения новых технологий. По мнению президента Сбербанка Германа Грефа, через три-пять лет традиционная банковская система радикально изменится из-за инновационных технологий.
В группу Сбербанка входят одноименный банк, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Капитал», НПФ Сбербанка, «Сбербанк страхование жизни». Кроме того, к ней относятся дочерние компании в Турции, Украине, Белоруссии, Казахстане, Австрии, Швейцарии и других странах Центральной и Восточной Европы, Индии.
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