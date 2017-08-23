Химики разработали " умные" наклейки для продуктов питания и косметики, которые укажут потребителю на испорченный продукт. Об изобретении стало известно на 254-м Национальном съезде и выставке Американского химического общества.

Наклейки делаются из простой бумаги, которая, однако, покрыта специальным индикаторным веществом — стабильными неорганическими частицами, которые изменяют свой цвет при взаимодействии с потенциально опасными химическими веществами или бактериями.